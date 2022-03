Wasser ist wichtig für alle

Heute ist der Weltwassertag. Seit 1993 findet er jedes Jahr am 22. März statt. An diesem Tag wird darauf aufmerksam gemacht, welche Themen mit Wasser zusammenhängen und worauf dabei geachtet werden muss. Zum Beispiel gibt es viele Orte, an denen die Menschen keinen Zugriff zu sauberem Trinkwasser haben. Doch auch Tiere, die im Wasser leben, egal ob in Flüssen, Seen oder im Meer, haben ihre Probleme. Viele Gewässer sind verschmutzt und müssen gereinigt und geschont werden, damit sich die Natur dort erholen kann.

Fred Fuchs © MM

Das Trinkwasser bei uns an der Bergstraße wird aus dem Grundwasser gewonnen. Also dem Wasser, das sich in der Erde befindet. Von dort wird es herausgepumpt, gereinigt und durch Rohrsysteme zu den Häusern geleitet. Außerdem wird das Abwasser in Kläranlagen gereinigt – und das dann saubere Wasser wird zurück in den Kreislauf gegeben. Das Trinkwasser bei uns wird jeden Tag auf Sauberkeit getestet. fw