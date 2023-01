Jubiläumsjahr der Sesamstraße

Der, die, das. Wer? Wie? Was? Bestimmt singt ihr in eurem Kopf gerade die Titelmelodie der Sesamstraße zu Ende. Wie passend, denn gestern feierte die Kinderserie ihren 50. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 1973 begeistert die Sesamstraße Jung und Alt im deutschen Fernsehen. Man könnte sogar sagen, dass sie als Klassiker des Kinderfernsehens gilt. Aber wusstet ihr eigentlich, dass die Kindersendung ihren Ursprung in den USA hat? Denn am 10. November 1969 wurde sie dort zum ersten Mal ausgestrahlt. In Deutschland fand man, dass Kinder nichts vor dem Fernseher zu suchen hätten, doch nach einigen Jahren erkannte man, dass ein spezielles Kinderprogramm gar nicht mal so schlecht wäre.

Die Sesamstraße möchte auf witzige Art und Weise Werte vermitteln, Fairness und Toleranz fördern und Unterschiede und Gemeinsamkeiten feiern. Außerdem sollen die Charaktere der Sendung als Vorbilder für Kinder dienen. Sie sind neugierig, machen Quatsch, aber auch Fehler. Sie lernen und dürfen sein, wie Kinder eben sind. Zu den bekanntesten Charakteren gehören Ernie und Bert, die sich lieben und zusammen wohnen, aber nicht unterschiedlicher sein könnten. Außerdem gibt es Graf Zahl, der das Zählen mag und ein typischer Nerd ist. Das Krümelmonster ist das Sinnbild eines Vielfraßes, der am liebsten Kekse isst. Verständlich, denn jeder mag Kekse. Auch Elmo, der Tagträumer, ist ein beliebter Charakter, da er etwas naiv und träumerisch, aber sehr freundlich und niedlich ist. Habt ihr vielleicht auch eine Lieblingsfigur, die ihr besonders toll findet? ad

Mehr zum Thema Kultsendung 50 Jahre «Sesamstraße» in Deutschland Mehr erfahren Sesamstraße Ernie im Pyjama im «Tagesthemen»-Studio Mehr erfahren

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf: www.bergstraesser-anzeiger.de