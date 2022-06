Immer mehr Kinder brauchen eine Brille

Seit einiger Zeit trägt meine Nachbarin Hilda Habicht eine Brille. Bei ihren Flügen durch die Lüfte konnte sie aus großer Entfernung immer schwerer sehen, was am Boden passiert und verfehlte im Sturzflug ständig ihr Ziel. Dank ihrer neuen Brille hat sie jetzt wieder richtige Adleraugen.

Wer in der Ferne verschwommen sieht, der ist kurzsichtig. Was direkt vor der Nase liegt, das erkennt man ohne Probleme. Weiter entfernt liegende Straßenschilder oder die Tafel in der Schule sieht man dagegen nur unscharf. Bei Menschen, die weitsichtig sind, ist das umgekehrt.

Fred Fuchs © MM

Immer mehr Kinder sind kurzsichtig und brauchen eine Brille. Zum Teil kann eine Sehschwäche von den Eltern vererbt werden. In den meisten Fällen jedoch entwickelt sie sich erst im Laufe des Lebens. Besonders die Zeit der Corona-Pandemie war eine Herausforderung für Kinderaugen, die noch mitten in der Entwicklung sind. Statt auf dem Fußweg zur Schule und Hofpausen im Freien verbrachten Kinder mehr Zeit in Innenräumen. Stundenlanges Starren in Schulhefte und die Displays mobiler Geräte sowie das fehlende natürliche Licht begünstigen das Entstehen von Kurzsichtigkeit. Um dem entgegenzuwirken, solltet ihr elektronische Geräte nur für eine begrenzte Zeit am Tag nutzen, aber auch beim Lesen eines Buches immer wieder eine Pause einlegen. Wer sich viel draußen an der frischen Luft aufhält und regelmäßig zum Sehtest geht, kann seinen Augen etwas Gutes tun. lfi