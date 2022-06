Die Sonne und ihre Schattenseiten

Wie verbringt ihr die heißen Sommertage am liebsten? Ob auf dem Balkon, im Schwimmbad oder beim Radfahren – es ist wichtig, sich dabei vor den Sonnenstrahlen zu schützen! Daran erinnert heute, am Tag des Sonnenschutzes, die Initiative „Sonnenschutz? - Sonnenklar!“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sonnencreme schützt euch nicht nur vor einem schmerzhaften Sonnenbrand, sondern auch vor den gefährlichen UV-Strahlen. Obwohl wir diese nicht sehen können, dringt die Strahlung tief in unsere Haut ein und kann dort bleibende Schäden verursachen.

Fred Fuchs © MM

Sonnencreme wirkt wie eine Schutzschicht. Deshalb ist es wichtig, immer ausreichend davon aufzutragen und auch Körperstellen wie Ohren, den Nacken und die Handrücken nicht zu vergessen. Wie gut eine Sonnencreme schützt, das hängt vom jeweiligen LSF, dem Lichtschutzfaktor, ab. Je höher dieser Wert ist, desto weniger Strahlung lässt eure Creme durch. Der passende LSF sollte je nach Hauttyp und Länge der Sonneneinstrahlung gewählt werden. Da Kinderhaut sehr empfindlich ist, solltet ihr immer eine Sonnencreme mit LSF 30 oder 50 benutzen.

Doch nicht nur Sonnencreme allein schützt euch vor UV-Strahlen. Auch Sonnenhut und Sonnenbrille sind wichtig, um eine direkte Strahlung auf eure Kopfhaut und in die Augen zu vermeiden. In der Mittagszeit zwischen 11 und 15 Uhr solltet ihr euch am besten ganz von der prallen Sonne fernhalten, denn dann scheint sie besonders stark. Und auch im Schatten oder an bewölkten Tagen gilt: Eincremen nicht vergessen! Dann steht eurem schönen Sommertag nichts mehr im Weg. lfi

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de