Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Wirtschaftsplan - Der Kreis Bergstraße investiert fast 200 Millionen Euro in die Schulen / Der Landrat will „Pole Position“ in der Bildung „Höchste Priorität“ für die zweite Grundschule in Lorsch

Die Wingertsbergschule in Lorsch, größte Grundschule im Kreis Bergstraße, platzt aus allen Nähten. Deshalb hat der Bau einer zweiten Grundschule in der Klosterstadt für den Kreis „höchste Priorität“. Auch die Wingertsbergschule selbst soll umgestaltet und vergrößert werden. © Thomas Neu