Grundschüler erlaufen knapp 1700 Euro für Bensheimer Tafel

Bensheim. Auch Kälte und Regen konnten die Adventsstimmung nicht trüben: Am Montag versammelten sich die Kinder der Grundschule in den Kappesgärten im Schulhof zum traditionellen Adventssingen. In ihrer Mitte konnten sie wie bereits im vergangenen Jahr Mariette Rettig als Gast begrüßen. Die Vorsitzende der Bensheimer Tafel freute sich über eine Spende in Höhe von insgesamt 1686,70 Euro. Das Geld wurde von den Schülerinnen und Schülern bereits im September beim Sponsorenlauf gesammelt.

Wie in den Jahren zuvor suchten sich die Grundschüler Sponsoren, die ihnen für jede zurückgelegte Runde um das Schulgebäude einen vorher festgelegten Geldbetrag für den guten Zweck spendeten. Wie bereits im Jahr 2020 startete allerdings nicht die ganze Schülerschaft zum gemeinsamen Lauf, sondern jede Klasse für sich. Insgesamt kam so eine Summe von 3373,40 zusammen.

Die Hälfte wurde der Tafel gespendet, die andere Hälfte kommt der Schule zugute und wird dem Förderverein der Grundschule zur Verfügung gestellt. tn/Bild: Neu