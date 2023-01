Gebraucht ist nicht schlechter als Neu

Liebe Kinder, als ich klein war, habe ich immer die Klamotten von meinem großen Bruder bekommen, wenn er nicht mehr ins sie hineingepasst hat. Habt ihr auch Geschwister? Dann kommt euch das sicherlich bekannt vor. Denn man muss nicht immer getragene Kleidung wegschmeißen, wenn man dafür zu groß geworden ist. Hierfür gibt es auch sogenannte „Second-Hand“-Läden, bei denen man entweder Kleidung spenden oder einkaufen kann. Second Hand kommt aus dem Englischen und bedeutet „aus zweiter Hand“. In Bensheim gibt es das Kleiderstübchen, bei dem es nur Sachen für Kinder zu kaufen gibt. Dort befinden sich aber nicht nur Hosen, Pullover und Jacken, sondern auch Bücher und Spielzeug. Manchmal kann man dort sogar Fahrräder oder Roller ergattern. Das Besondere an dem kleinen Kaufhaus ist, dass sich die Preise an den finanziellen Möglichkeiten der Käufer orientieren. So kosten T-Shirts, Pullis und Jeans 20 Cent und Jacken sind für einen Euro zu haben.

Second Hand hat viele Vorteile, denn man kann enorm viel Geld sparen, da diese Klamotten wesentlich günstiger als Neukleidung sind. Kinder wachsen oft blitzschnell aus ihren Klamotten raus, so dass die gebrauchte Kinderkleidung kaum benutzt wurde. Außerdem ist das Kaufen von getragenen Klamotten deutlich nachhaltiger, als ständigneue T-Shirts und Pullis zu kaufen. ad

