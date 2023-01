Fußball-Bundesliga: Der Kampf um den Meistertitel

Liebe Kinder, schaut ihr gerne Fußball? Am Freitag ist die Rückrunde der ersten Liga gestartet. Als Bundesliga bezeichnet man in Deutschland oder auch in Österreich die Gruppe der besten Mannschaften einer Sportart. Euch kommt dabei bestimmt immer zuerst Fußball in den Kopf. Aber auch bei anderen Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey heißt die höchste Liga Bundesliga.

In einer Liga spielt jede Mannschaft gegen alle anderen Mannschaften, die ebenfalls gut genug für die Liga sind. Das Ziel jeder Saison ist es, den Meister zu bestimmen. Das ist die Mannschaft, die am Saisonende die meisten Punkte erzielt hat.

In der Fußball-Bundesliga treten die 18 besten Fußballvereine aus Deutschland gegeneinander an. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen die anderen 17 Mannschaften. Daraus ergibt sich eine Hin- und eine Rückrunde mit jeweils 17 Spieltagen. Für jeden Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und null Punkte, wenn man verliert.

Die Mannschaft, die am Ende der Saison die meisten Punkte erzielt hat, wird Deutscher Fußballmeister und bekommt die Meisterschale. Auf diesem großen silbernen Teller sind die Namen aller bisherigen Meister eingraviert. Die zwei Mannschaften, die am Saisonende die wenigsten Punkte haben, steigen in die zweite Bundesliga ab. Im Gegenzug steigen aus der zweiten Bundesliga dann die zwei besten Mannschaften in die erste Bundesliga auf.

Die Bundesliga wurde im August des Jahres 1963 gegründet. Der FC Bayern München ist der Verein mit den meisten Meistertiteln. Der Hamburger SV war bis 2018 der einzige Verein, der noch nie aus der 1. Bundesliga abgestiegen ist. ad