Fred Fuchs liebt eine Welt voller Bücher

Schlaufüchse so wie ich lesen viel und gerne. Wenn ich nicht ein Fuchs wäre, dann wäre ich wohl eine Leseratte. Für mich ist lesen sehr wichtig, da ich mich immer weiterbilden möchte. Womöglich kennt ihr das weise Sprichwort „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“. Es ist wahr, dass Lesen nämlich nicht nur den Geist fördert und schlau macht, sondern auch noch richtig Spaß machen kann, da ihr euch jedes Mal in ein neues Abenteuer in einer fremden Welt stürzen könnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für geschichtenreiche Herbstferien solltet ihr unbedingt noch mal bei eurer örtlichen Stadtbücherei vorbeischauen. Dort könnt ihr gedruckte Bücher ausleihen. Für jeden ist etwas dabei: Seien es Rätsel, Abenteuer oder Liebesgeschichten. Bei einem breiten Angebot von Kinderbüchern, Romanen oder auch Sachbücher für zusätzliche Informationen für den Unterricht, habt ihr die freie Wahl . Zum Ausleihen benötigt ihr lediglich einen Büchereiausweis, der in der Regel für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos ist.

Selbstverständlich müsst ihr aber auf die ausgeliehenen Bücher aufpassen und gut mit ihnen umgehen, denn sie gehören euch nicht und ihr müsst sie wieder zurückgeben, damit auch andere Leseratten unbekannte Orte erforschen können. red

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Literaturaktion Mannheim liest ein Buch - und zwar "Beschreibung einer Krabbenwanderung" von Karosh Taha Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Mannheim liest ein Buch Autorin Karosh Taha: „Ich will nicht in die Schublade Migrantenliteratur“ Mehr erfahren

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de