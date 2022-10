Eine Messe für Bücherfreunde

Lest ihr eigentlich gerne Bücher? Denn für Lesefüchse wie mich findet die Frankfurter Buchmesse bis 23. Oktober 2022 statt, bei der es viel zu entdecken gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst letzte Woche habe ich den Roman „Die Tribute von Panem“ innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Deshalb finde ich es sehr praktisch, dass es sogenannte Buchmessen gibt. Eine Buchmesse informiert über den aktuellen Buchmarkt und findet für Verlage, Autoren und Literaturinteressierte statt. So gehört die Buchmesse in Frankfurt zu den größten Kulturmessen der Welt. Sie präsentiert in jedem Jahr sowohl die nationale Literatur und Kultur, als auch die eines Gastlandes. In diesem Jahr wurde Spanien als Ehrengast ausgewählt. Frankfurt erhält am Tag der Eröffnung sogar königlichen Besuch. Denn König Felipe der VI. und Königin Letizia von Spanien kommen an den Main.

Die Frankfurter Buchmesse hat dieses Jahr auch viele Höhepunkte für Kinder geplant. Zum Beispiel liest Sams-Schöpfer Paul Maar aus seinem neuen Buch „Das Sams und die große Weihnachtssuche“ vor. Ihr könnt aber auch an der großen Oetinger Schnitzeljagd teilnehmen, bei der auf dem ganzen Messegelände Schätze versteckt sind. Viel Spaß! ad

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Literatur Buchmesse lockt die Besucher wie vor Corona Mehr erfahren Branchentreff Frankfurter Buchmesse eröffnet Mehr erfahren Buchmesse Frankfurt ganz im Zeichen der Literatur Mehr erfahren

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de