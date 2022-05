Fred Fuchs im Fußballfieber

Wart ihr noch wach, als Eintracht Frankfurt am Mittwochabend mit 5:4 als Sieger der Europa-League 2022 gefeiert wurde? Wir Füchse sind besonders in der Nacht aktiv, daher habe ich mir das spannende Finale natürlich nicht entgehen lassen. Rafael Borré landete für Eintracht Frankfurt den entscheidenden Treffer im Elfmeterschießen gegen den schottischen Fußballverein Glasgow Rangers, und holte damit den Europapokal zu uns nach Hessen. Begeisterte Fans haben das Spiel im Stadion in Sevilla, der Hauptstadt der südspanischen Region Andalusien, vor Ort verfolgt und die Mannschaft angefeuert.

Es ist ein Meilenstein für die Eintracht Frankfurt, die traditionell die Bezeichnung Sportgemeinde Eintracht trägt und von Fans daher auch kurz SGE genannt wird. Nach 13 Spielen ohne Niederlage ist der Sieg in der Europa-League der erste internationale Titel der Vereinsgeschichte nach dem Gewinn des UEFA-Pokals vor 42 Jahren. Eintracht Frankfurt sichert sich damit erstmals die Teilnahme an der Champions League.

Mich hat auf jeden Fall das Fußballfieber gepackt! Wie sieht’s mit Euch aus? Vielleicht schnappt Ihr Euch ein paar Freunde, um draußen zu kicken. Dabei könnt Ihr Euch dann selbst wie kleine Fußballprofis fühlen. lfi