Babbelbänke: Sitzen, babbeln und Eis schlecken

Wer in diesen sonnigen Tagen ein Plätzchen sucht, um mit Freunden zu tratschen oder gemütlich ein leckeres Eis zu schlecken, der kann sich auf eine der elf „Babbelbänke“ setzen, die am Montag in die Bensheimer Fußgängerzone eingezogen sind. Die bunten Bänke sollen das Miteinander fördern und zum Verweilen in der Innenstadt einladen. Das Wort „babbeln“ kommt Euch bestimmt bekannt vor. Es entstammt dem hessischen Dialekt und wird statt „sprechen“ oder „erzählen“ verwendet.

Ein Dialekt ist eine bestimmte Variante der Sprache – je nach Region werden etwa 16 verschiedene Dialekte in Deutschland gesprochen. Dabei ist Hessisch nicht gleich Hessisch. In unserem Bundesland kann grob zwischen Süd-, Nord-, Zentral- und Osthessisch unterschieden werden, wobei es auch innerhalb dieser Dialekte regionale Unterschiede gibt.

Schon wenige Kilometer bringen Veränderungen mit sich: Während für den Begriff „Topf“ in Bensheim oft das Wort „Dippe“ verwendet wird, sagt man im Lautertal „Hawe“. Dialekte sind für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Kultur – so tragen auch heute noch viele Bergsträßer „ihre Heimat auf der Zunge“. lfi

Fred Fuchs © MM

