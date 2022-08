Feuerwehr löschte brennenden Holzschuppen

Zwingenberg. Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg verhinderte Schlimmeres: Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr bemerkten Anwohner der Straße „Luckenrech“, dass der Schuppen eines Wohnhauses in Brand geraten war und alarmierten die ehrenamtlichen Retter. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet, rückten 22 Kameraden unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas mit allen Fahrzeugen der Wehr aus, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen des Flammen auf das direkt angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Das schnelle Eintreffen der Wehr und die zügigen Löscharbeiten an dem aus Holz gebauten Schuppen verhinderten Schlimmeres: Verletzt wurde niemand, allerdings entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 15.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen, in der weiter berichtet wird: „Warum das Feuer ausgebrochen war, das ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bislang gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.“ Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch ein Rettungswagen-Team im Einsatz

