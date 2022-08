Zwei kleinere Flächenbrände bei Gronau im Ausmaß von jeweils etwa 50 Quadratmetern und in einer Entfernung von circa 50 Metern voneinander entfernt, wurden den Rettungskräften in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr gemeldet. Gebrannt haben am Rand eines Waldwegs im Bereich des Knodener Höhenwegs auch mehrere Bäume und Büsche.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein weiteres Ausbreiten

...