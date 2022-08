Brand in Gartenhaus in Lampertheim

Lampertheim. Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag bei einem brennendem Gartenhaus in Lampertheim im Einsatz gewesen. Kurz nach 17 Uhr wurde das Feuer in den zwei Gartenparzellen in der Otto-Hahn-Straße gemeldet. Die Brandursache war vermutlich ein Gasbrenner mit dessen Hilfe versucht wurde, Spinnenweben zu entfernen, teilt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Die Flammen hatten sich bereits auf eine angrenzende Gartenanlage ausgebreitet. Es gab keine Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand hierbei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

