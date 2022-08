Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Alarmierung kam am Samstag um 21.25 Uhr: Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn sollte eine Einheit zusammenstellen, um diese zum Waldbrand nach Münster zu schicken. Der Anforderung kam Karn selbstverständlich nach, so dass sich 38 Einsatzkräfte in acht Fahrzeugen am späten Abend in Bewegung setzten.

Wer bei einer solchen Lage ausrücken muss, ist

...