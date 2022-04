Eis ist die perfekte Erfrischung im Sommer

Wenn die Sonne sich öfter zeigt und es draußen wärmer wird, dann gibt es eine Erfrischung, auf die man einfach immer wieder zurückgreifen kann: Eis.

An den heißen Sommertagen ein Eis zu essen, gehört zu den besten Erfrischungen, die man sich gönnen kann. Eis gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen – wie Erdbeere, Zitrone, Mango, Schokolade oder Banane. Es gibt unzählige verschiedene Sorten. Neben den Klassikern gibt es auch ausgefallene Geschmäcker, wie zum Beispiel Gurken-Eis oder Käse-Eis, das in den Philippinen zu den Standard-Eissorten gehört. Eine Hauptzutat dieses Eises ist Cheddarkäse.

Auf der ganzen Welt wird gerne Eis gegessen und in jedem Teil der Welt stehen andere Sorten auf der Liste der beliebten Eis-Sorten.

In Schweden kann man zum Beispiel ein Lakritze-Eis probieren. In Japan gibt es viele besondere Sorten, wie zum Beispiel: Knoblauch-, Tintenfisch- oder Oktopus-Eis.

Ebenfalls aus den Philippinen kommt ein Eis, das statt mit Hühner-Eiern mit Krokodil-Eiern zubereitet wird. Milcheis besteht nämlich vor allem aus Milch, Eiern, Sahne und Zucker.

Aber nicht nur geschmacklich gibt es viele Unterschiede im Eis. Ein spanischer Wissenschaftler hat ein Eis entwickelt, das die Farbe ändert, während ihr es esst. Verrückt, oder? fw