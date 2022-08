Sicher durch das Internet surfen

Ich verbringe gerne Zeit im Internet, da es für jede Situation etwas passendes zu tun gibt. Egal ob ich Musik hören, Filme schauen, Spiele spielen oder Zeit mit Freunden verbringen will.

Fred Fuchs © MM

Allerdings muss man im Internet auch gut aufpassen. Es gibt viele Seiten und Programme, die schädlich für dich oder deinen Computer sein können. Hier ein paar Grundlagen, die das Surfen für euch sicherer machen.

Ihr solltet nie eure persönlichen Daten herausgeben – also wo ihr wohnt, wie ihr heißt, wo ihr zur Schule geht und so weiter. Außerdem solltet ihr nicht einfach auf jeden Link klicken, den ihr zugeschickt bekommt. Egal ob per Mail, per WhatsApp oder Social Media.

Wenn ihr mit Leuten chattet, denkt immer daran, dass nicht jeder im Internet der sein muss, für den er sich ausgibt. Traut nur Leuten, die ihr persönlich kennt und von denen ihr wisst, dass sie hinter der Nachricht stecken.

Seiten, die ihr sicher besuchen könnt, sind zum Beispiel kika.de für Nachrichten, Videos und Spiele oder blinde-kuh.de. Dort werden viele Beiträge für euch gesammelt. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de