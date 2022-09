Eine Jahreszeit hat zwei Anfänge

Am Wochenende habt ihr es sicherlich am Wetter bemerkt: der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst beginnt.

Jede Jahreszeit hat zwei Anfänge, nach denen sich die Menschen richten´: den meteorologischen Anfang und den kalendarischen.

Der meteorologische Anfang der Jahreszeiten ist vor allem für Wetterforscher und Menschen, die mit dem Wetter arbeiten wichtig. Hier geht es darum, dass die Jahreszeiten immer gleich lang sind und jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt anfangen und enden. So kann man sie dann immer perfekt miteinander vergleichen. Eine meteorologische Jahreszeit dauert genau drei Monate und beginnt immer am ersten Tag eines Monats. Der meteorologische Herbstanfang ist jedes Jahr am ersten September, war dieses Jahr also schon.

Der meteorologische Winter beginnt am 1. November, der Frühling am 1. März und der Sommer am 1. Juni.

Der kalendarische Anfang der Jahreszeiten ist jedes Jahr leicht verschieden. Man sagt auch „astronomischer“ Beginn. Das kommt von der Astronomie, der Sternenkunde. Das liegt daran, dass sich der astronomische oder kalendarische Anfang der Jahreszeiten nach der Sonne richtet.

Der Herbst beginnt immer zur sogenannten „Tagundnachtgleiche“. Das bedeutet die Sonne steht genau senkrecht über dem Äquator. Daher ist es gleich lang hell und dunkel, Tag und Nacht sind gleich. Und das ist der Beginn des Herbstes. Dieses Jahr fällt er auf den 23. September. Also können wir noch ein bisschen lange Sommertage zu genießen. Ab dann werden die Tage wieder kürzer. fw

