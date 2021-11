Ein Säugetier, das Dämme baut

Biber sind Säugetiere, die im Wasser und am Ufer von Süßwasser-Gewässern, also Seen und Flüssen leben. Damit sie in diesem Umfeld besonders gut zurechtkommen, haben sie Schwimmhäute an den Füßen und einen langen, breiten Schwanz, den sie beim Schwimmen als Ruder einsetzen. Im und unter Wasser sind sie sehr schnell unterwegs und können bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben. Biber leben unter der Erde oder in einem Raum, den sie aus Ästen bauen. Man nennt diesen Raum Biberburg. Die Zugänge zu ihren Wohnbauten liegen immer unter Wasser, damit keine anderen Tiere Zugang zu ihrem Bau erhalten und sie oder ihre Jungtiere angreifen können.

Um dafür zu sorgen, dass die Eingänge der Bauten immer unter Wasser liegen, fällen die Biber Bäume und bauen ein Damm. Zum Fällen der Bäume nutzen sie ihre großen, spitzen Zähne.

Sieht man Baumstümpfe, die abgenagt spitz nach oben ragen, ist das ein Zeichen dafür, dass Biber in der Nähe sind. Solche abgenagten Baumstümpfe wurden jetzt auch an der Weschnitz bei Biblis entdeckt – ein Zeichen dafür, dass der Biber in Deutschland und Hessen wieder auf dem Vormarsch ist. Rund 1000 Tiere leben laut dem Naturschutzbund in Hessen.

Das war nicht immer so: Der Biber wurde früher gejagt, um sein Fell weiterzuverarbeiten. Das sorgte dafür, dass er zum Ende des 16. Jahrhunderts in Hessen als ausgestorben galt.

Am Tag schlafen die Biber, sie sind nacht- und dämmerungsaktiv. Dann machen sie sich auf die Suche nach Nahrung, also Baumrinde, Zweige, Blätter oder Gräser. Ein Biberpaar bleibt sein ganzes Leben zusammen. Sie bauen eine Biberburg und bekommen Junge, die dann, wenn sie alt genug sind, die Burg verlassen, einen Partner suchen und eigene Biberburg für ihre Familie errichten. fw

