Die Tour de France - das größte Radrennen der Welt

Letzte Woche Freitag startete das berühmteste und größte Fahrrad-Rennen der Welt: die Tour de France.

Die Fahrrad-Tour startete in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Im Verlauf der nächsten drei Wochen werden die Fahrer möglichst schnell einen bestimmten Abschnitt auf der Strecke von Kopenhagen nach Paris fahren. Diese Abschnitte bezeichnet man als Etappe.

Da die Fahrer nicht am Stück bis zur französischen Hauptstadt Paris fahren können, wird die Strecke eingeteilt. Eine Etappe wird dann an einem Tag gefahren. Dann machen die Fahrer Pause und fahren am nächsten Tag die nächste Etappe. Diese Etappen sind zwischen 220 und 150 Kilometer lang.

Ein dänischer Fahrradfahrer gilt auch als Favorit des Rennens. Der 25 Jahre alte Fahrer Jonas Vingegaard wurde bei der letzten Tour de France zweiter.

Das berühmteste Fahrradrennen der Welt gibt es seit über hundert Jahren. Seit 1903 findet sie jedes Jahr im Juli statt. Während beider Weltkriege musste die Tour ausgesetzt werden, daher findet dieses Jahr die 109. Tour de France statt.

22 Teams nehmen am Rennen teil, sie bestehen aus jeweils acht Fahrern. Insgesamt fahren also 176 Fahrer mit.

Bei der Tour de France gibt es verschiedene Trikots, die nach jeder Etappe verteilt werden und zeigen, wie erfolgreich die Fahrer sind. Der schnellste Fahrer mit der geringsten Gesamtzeit trägt dann das berühmte gelbe Trikot. Wer besonders schnell bergauf fährt bekommt ein weißes Trikot mit roten Punkten. fw