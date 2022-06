Kinder machen Musik in der Oper

Die Kinder der Fuchsklasse der Bensheimer Joseph-Heckler-Schule haben morgen einen großen Tag vor sich. Sie sind morgen nämlich in der Alten Oper Frankfurt und führen dort ein Musikstück auf. „Das fliegende Himmelsschloss“ heißt es.

Die Kinder aus der ersten und zweiten Klasse nutzen dabei verschiedene Instrumente, um unterschiedliche Situationen musikalisch zu beschreiben. Wenn die Kinder einen Engel darstellen wollen, dann lassen sie zum Beispiel ein Glockenspiel erklingen. Mit Trommeln kann man zeigen, dass gerade Bauarbeiten am Schloss stattfinden. Die Geschichten und die Musik für ihre Aufführung haben sie selbst entwickelt.

Damit so eine Aufführung gut funktioniert, muss man vorher viel üben. Proben nennt man das Ganze. Bei den Proben kann man dann immer überprüfen was schon klappt und was nicht. Und die Dinge, die noch nicht klappen, kann man dann verbessern. Vor dem Auftritt gibt es dann eine Probe, bei der man alles genauso macht, wie man es bei einem Auftritt machen würde. Es ist die letzte Probe vor dem Auftritt: die Generalprobe. Die hatten die Kinder gestern und die Zuschauer waren begeistert. fw

