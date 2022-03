Die Maus feiert Geburtstag

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich jeden Sonntagvormittag mit meinen Eltern zusammen die Sendung mit der Maus geschaut habe. Da kann man immer einige spannende Sachen lernen – und witzig ist es noch dazu.

Heute ist ein besonderer Tag, weil die Maus heute ihren 51. Geburtstag feiert. Am 7. März 1971 wurde nämlich die allererste Folge von der Sendung mit der Maus im Fernsehen gezeigt. Die Lach- und Sachgeschichten haben seitdem viele Kinder und Erwachsene gesehen.

In den Sachgeschichten erklärt die große orangene Maus viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel wurde schon erklärt, wie das Leben im alten Rom aussah, wie Papier hergestellt wird, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen oder wie ein Flugzeug gebaut wird. Das Tolle daran ist, dass es immer so erklärt wird, dass man es leicht verstehen kann und es nie langweilig ist.

Alle Fragen, die man sich als Kind stellt, erklärt einem die Maus. Man kann auch Fragen an die Maus schicken, die sie dann in der Sendung beantwortet. Meistens sind es zwei Themen, die in der halben Stunde gezeigt werden, die die Sendung dauert. Werden aber große oder spezielle Themen behandelt, ist es auch schon vorgekommen, dass das Thema auf mehrere Sendungen verteilt wurde. Sonst wäre es zu kompliziert gewesen.

Die Lachgeschichten sind der zweite große Teil der Sendung mit der Maus. Dort sind viele verschiedene kleine Filme, die sich um bekannte Figuren drehen und zeigen, welche Abenteuer sie so erleben. Viele verschiedene Figuren sind über die Jahre in den Lachgeschichten aufgetaucht. Zum Beispiel der kleine Maulwurf, Käpt’n Blaubär, Ritter Rost, Peppa Wutz oder Shaun das Schaf. fw