Die ersten Flüchtlinge haben Quartier in der Känguru-Insel in Groß-Rohrheim bezogen

Die ersten 128 Frauen, Männer und Kinder sind in die Groß-Rohrheimer Känguru-Insel eingezogen. Kreisbeigeordneter Matthias Schimpf war bereits dort und hat sich umgesehen. „Das ist eine sehr große Verbesserung für die Menschen“, stellt er fest. Der Kreis hat in dem früheren Indoor-Spielplatz eine Unterkunft für 300 Personen eingerichtet, die zum Teil noch in der Bensheimer Zeltstadt leben.

