Der Giftmord von Worms

Blausäure, Arsen, Strychnin, Fingerhut – Leser von Kriminalromanen kennen alle diese mörderischen Substanzen. Doch vermutlich fand keiner dieser todbringenden Stoffe im Westdeutschland der Nachkriegszeit eine so große Verwendung wie E 605. Vor 70 Jahren – am 27. September 1952 – geschah in Worms das erste nachgewiesene Verbrechen der Bundesrepublik mit diesem Gift. Es sollte der Auftakt zu

