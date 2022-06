Der beste Azubi Hessens hat bei Dentsply Sirona gelernt

Bergstraße. Die Auszeichnung zum Landesbesten ist die Anerkennung einer außergewöhnlichen Ausbildungsleistung, die Konrad Schäfer bei Dentsply Sirona von Anfang an erbracht hat. Während seiner gesamten Ausbildungszeit beeindruckte er mit großem Engagement und überdurchschnittlichen Ergebnissen – sowohl in der praktischen Ausbildung als auch in der Berufsschule.

Die normalerweise dreieinhalbjährige Ausbildung zum Industriemechaniker schloss Schäfer nach nur drei Jahren vorzeitig ab. Der 21-Jährige wurde nach der Ausbildung in den Betrieb übernommen, er bringt seine Fähigkeiten künftig in der Abteilung Werkzeugbau in Bensheim ein.

Dort blickt er optimistisch in seine Zukunft: „Ich freue mich sehr darüber, meine beruflichen Kenntnisse auch weiterhin bei Dentsply Sirona ausbauen zu können und Teil eines großartigen Teams sein zu dürfen“, so Schäfer.

Reinhard Pfeifer, Ausbildungsleiter bei Dentsply Sirona, freut sich mit seinem Nachwuchstalent. „Bei Konrad Schäfer hat man vom ersten Tag angemerkt, dass er mit dem Ausbildungsberuf Industriemechaniker seine Berufung gefunden hat. Dass er nun mit dem landesbesten Abschluss belohnt wird, ist eine Bestätigung und auch Belohnung dafür, was mit der Kombination aus Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft und einer optimal gestalteten Lehr- und Lernumgebung erreichbar ist.“

Jan Siefert, Geschäftsführer bei Dentsply Sirona Bensheim, und Gregor Walter, Personalleiter Dentsply Sirona, überreichten Konrad Schäfer gestern in Bensheim diesen Preis.

Jedes Jahr messen sich bundesweit mehrere hunderttausend Auszubildende in ihren schriftlichen Abschlussprüfungen. Abschließend werden nicht nur die besten Azubis ausgezeichnet, auch die ausbildenden Unternehmen erhalten eine Anerkennung.

Anlässlich der diesjährigen Bekanntgabe der Landesbesten betonte der Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) Eberhard Flammer in einer Pressemitteilung die Bedeutung betrieblicher Ausbildung: „Die Betriebe können stolz sein auf ihre hervorragende Arbeit in der Nachwuchsentwicklung. Die Entscheidung für eine Ausbildung junger Menschen ist eine Investition in die Zukunft – auch für die Betriebe selbst. Wer ausbildet, hat die beste Antwort auf den Fachkräftemangel.“

Zum 1. September 2021 starteten wieder 26 junge Menschen bei Dentsply Sirona in Bensheim ihre berufliche Karriere und erhalten damit sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich attraktive Zukunftsperspektiven. red

Info: Ausbildung bei Dentsply Sirona: career.dentsplysirona.com/de/schueler/ausbildung.html