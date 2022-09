Bergsträßer Kreistag berät über Gefahrenabwehr

Bergstraße. Die kommunalpolitische Sommerpause an der Bergstraße endet: Am Montag, 26. September, kommt der Kreistag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Sie findet ab 16 Uhr in der Melibokushalle in Zwingenberg statt.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst Mitteilungen des Landrats sowie Anfragen aus den Fraktionen. Mit Aussprache wird im weiteren Verlauf über eine Neufassung der Hauptsatzung für den Kreis Bergstraße beraten. Zudem steht ein Beschluss über den Bedarf- und Entwicklungsplan für die Gefahrenabwehr im Kreis Bergstraße an. Zur Gefahrenabwehr gehören die Bereiche Brandschutz, Rettungsdienst und den Katastrophenschutz.

Am Ende der kurzen Tagesordnung steht ein Antrag der SPD-Fraktion über einen Beitritt des Kreises zum südhessischen Bündnis „Gemeinsam gegen Altersarmut von Frauen. kbw