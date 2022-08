Herr Hoffmann, steigende staatliche Umlagen für Gasbeschaffung, -speicherung einerseits und andere und andererseits eine sinkende Mehrwertsteuer, was kommt auf GGEW-Kunden zu?

Carsten Hoffmann: Die Lage am Energiemarkt hat sich weiter zugespitzt und eine möglicherweise drohende Gasknappheit in Deutschland steht als Szenario im Raum. In der Bestrebung, die

...