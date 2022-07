Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Energie Die große Welle der Preissteigerungen von Strom und Gas kommt zum 1. Januar 2023

Bergstraße. An einem der heißesten Tage des Jahres stimmte GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann gestern bei der Bilanzpressekonferenz auf einen harten Winter ein. Die Preise für Strom und Gas werden in den nächsten Monaten weiter steigen, kündigte er an.