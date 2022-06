Bensheim bekommt eine neue Königin

Kindernachrichten Podcast Für neun Euro durch ganz Deutschland

In den vergangenen Tagen hat man sehr viel darüber gehört und jetzt ist es da: das Neun-Euro-Ticket. Aber was hat es damit denn eigentlich auf sich? Die deutsche Bundesregierung möchte Energie sparen und die Umwelt entlasten. Daher kam die Idee, Leuten einen Anreiz zu geben ihr Auto stehen zu lassen und stattdessen mit Bus und Bahn zu fahren. Das ist nämlich sehr viel klimafreundlicher als das Fahren mit dem Auto. Für neun Euro im Monat kann man sich jetzt für die Monate Juni, Juli und August das Ticket holen. Mit diesem Ticket kann man im Nahverkehr in ganz Deutschland fahren. Das bedeutet: man kann alle U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Linien-Busse benutzen. Hinzu kommt, dass das Ticket auch in Zügen gilt. Hier allerdings nur in Regionalbahnen und Regionalexpressen, nicht zum Beispiel in einem ICE. {furtherread} Trotzdem kann man mit dem Ticket sehr weit kommen und theoretisch ganz Deutschland bereisen. Und das für neun Euro pro Monat. Sein Fahrrad darf man mit dem Ticket auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Wenn ihr also schon immer mal eine Radtour an einem Ort machen wolltet, der zu weit weg ist, um mit dem Fahrrad hinzufahren, dann habt ihr jetzt eure Chance. Das Neun-Euro-Ticket wird außerdem personalisiert. Das bedeutet: Auf eurem Ticket steht auch euer Name und nur ihr könnt es benutzen. fw

Mehr erfahren