Basketball - ein Nationalsport aus den USA

Bergstraße. Liebe Kinder, habt ihr im Sportunterricht in der Schule schon einmal Basketball gespielt? Also ich spiele diese Sportart manchmal mit Freunden in meinem Garten, und es macht mir sehr viel Spaß.

Basketball ist eine Ballsportart, die in Mannschaften gespielt wird. Dieser Sport wurde um 1890 in den USA erfunden. Es geht dabei darum, einen Ball in einen Ring aus Eisen zu werfen. Je nachdem, wie weit der Werfer von dem Ring entfernt ist, bekommt seine Mannschaft zwei oder drei Punkte.

Die verschiedenen Linien geben an, wie viele Punkte ein Wurf wert ist. Die Dreipunktelinie bildet einen großen Halbkreis und ist 6,75 Meter vom Korb entfernt. Ein Treffer außerhalb des Halbkreises führt zu drei Punkten. Würfe innerhalb der Linie erzielen zwei Punkte. Jede Mannschaft, die aus fünf Spielern besteht, hat auf ihrer Seite einen Korb, den es zu verteidigen gilt.

Am Anfang spielte man tatsächlich mit einem Korb, daher das englische Wort „basket“. Bald darauf hat man dort ein großes Loch hineingeschnitten, damit man den Ball nicht erst wieder herausholen musste. Später wurde der Korb zu einem Ring, an dem ein Netz hängt.

Beim Basketball gibt es verschiedene Regeln. Zum Beispiel darf man den Ball nicht einfach unter den Arm nehmen und loslaufen, sondern man muss den Ball auf den Boden auftupfen lassen oder ihn zu einem Mitspieler werfen. Das Team, das gerade den Ball hat, muss nach 24 Sekunden auf den Korb geworfen haben, sonst wird die Uhr gestoppt. Das macht das Basketballspiel besonders schnell und spannend. ad