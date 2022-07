Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit Badespaß in beliebten Bergsträßer Baggerseen

Das Regierungspräsidium in Darmstadt warnt vor den großen Risiken für Schwimmer in unbeaufsichtigten Gewässern. Dabei gibt es genug Möglichkeiten, sich gefahrlos zu erfrischen – in Seen, die auf Wasserratten eingerichtet sind.