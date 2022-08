Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Verkehr Zwingenberg will Dreißiger-Zone auf der B 3 ausdehnen

Die Stadt Zwingenberg will den B 3-Abschnitt, in dem statt 50 km/h nur noch 30 km/h gefahren werden darf, ausdehnen. Zur Zeit gilt ausschließlich in Höhe der Kindertagesstätte eine derartige Geschwindigkeitsbegrenzung