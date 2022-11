Der Zwingenberger Brunnen I befindet sich östlich der Bahngleise, nördlich der Bahnüberführung am Rewe-Markt zwischen Bundesstraße 3 und Kreisstraße 67. Sein Wasser ist zu stark mit Eisen und Mangan belastet, die Stadt will das Problem mit einer Aufbereitungsanlage in den Griff bekommen. Überdies beschäftig sich der Magistrat mit der Frage, ob der Brunnen erneut ertüchtigt oder durch einen Ersatzbrunnen in der direkten Nachbarschaft abgelöst werden soll.

