Vollsperrung der Darmstädter Straße

Seeheim-Jugenheim. Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim plant vom 3. bis zum 28. April Baumaßnahmen im Wassernetz in der Darmstädter Straße. Hierfür ist eine Vollsperrung notwendig, betroffen ist der Abschnitt zwischen den Hausnummern 1 bis 43. Eine Umleitung über Mühltal/Nieder-Beerbach wird eingerichtet.

Im Zuge dieser Maßnahme wird die Bensheimer GGEW AG Sanierungsarbeiten in ihrem Strom- und Gasnetz vornehmen. Ein Teil der Strom- und Gas-Hausanschlüsse wird erneuert, im Stromnetz werden zusätzlich neue Kabel verlegt sowie Leerrohre für glasfaserbasiertes Internet montiert. Bei den Tiefbauarbeiten wird die GGEW dabei von einer Fachfirma aus Alsbach unterstützt. Uwe Sänger, Technischer Bereichsleiter GGEW, erklärt in der Pressemitteilung: „Wir nutzen die Bautätigkeiten der Gemeinde für eigene Sanierungsprojekte und können somit Synergieeffekte nutzen. So werden Baumaßnahmen gebündelt und Beeinträchtigungen für die Anwohner reduziert.“

Verantwortlich für die Gesamtbaumaßnahme ist die Gemeinde Seeheim-Jugenheim. red