Tanztheater des Zwingenberger Mobile-Theaters führt Saligia noch zwei Mal auf

Zwingenberg. Nach der Premiere der neuen Tanztheater-Eigenproduktion des Zwingenberger Theatervereins Mobile wird das Stück mit dem Titel „Saligia – die Sieben Todsünden“ am Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Mai, 18 Uhr, erneut aufgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Saligia“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der lateinischen Begriffe für die sieben Todsünden Hochmut, Geiz, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei und Trägheit zusammen. „Diese Charaktereigenschaften, die jeder in sich trägt, bieten schier unendliches Material für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend.

Erleben wird der Zuschauer einen vielfältigen Bilderbogen, mal zum Nachdenken anregend, aber durchaus auch zum Schmunzeln“, heißt es in der Ankündigung der Mobilisten, die dazu in den Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) einladen. Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. / red