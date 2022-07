Zwei feinherbe Eschollbrücker machen Comedy in Zwingenberg

Das Pressegespräch wird zum Vorgeschmack auf den Auftritt – und es ist kein bitterer Geschmack, der da entsteht, sondern einer, der Lust auf mehr macht: Jens Heist und Udo Stoye gastieren am 17. September, Samstag, 20 Uhr, als „Duo Feinherb“ mit der Komödie „Zwei Genies am Rande des Wahnsinns“ auf der Bühne des Adlersaales (Obertor 10) in Zwingenberg. Gastgeber ist der Gesangverein Sängerkranz

