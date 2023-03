Die Stadt Zwingenberg will die ehemalige Jugendherberge nun doch selbst kaufen. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (BPU) der Stadtverordnetenversammlung tagte am Dienstagabend dazu in nichtöffentlicher Sitzung und folgte einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Magistrats mehrheitlich, teilte BPU-Vorsitzende Cora Bügenburg im Anschluss daran mit.

Wie Bürgermeister

...