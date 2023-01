Die ehemalige Jugendherberge über der Stadt steht weiterhin auf der kommunalpolitischen Agenda in Zwingenberg. Die Stadt-verordnetenversammlung wird sich in ihrer nächsten Sitzung am 9. Februar mit dem Thema beschäftigen. Die derzeit geltende Veränderungssperre für die Fläche in bester Lage läuft demnächst aus.

