Ortsbeirat Rodau befürwortet die E-Lade-Initiative

Die Lade-Infrastruktur für Elektro-Fahrzeuge in Zwingenberg und Rodau soll weiter ausgebaut werden, das hat die Stadtverordnetenversammlung kürzlich auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossen (wir haben berichtet). Stadtverwaltung und Magistrat haben sich nun an die Umsetzung des Beschlusses gemacht und 21 Standorte „identifiziert“, an denen man die Installation von E-Ladestationen für

...