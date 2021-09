Lesung mit Bestseller-Autorin Andrea Sawatzki in Zwingenberg

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf zwei Lesungen der Autorin Andrea Sawatzki hin, die am 3. Oktober, Sonntag, 11.30 und 14 Uhr, ihr Buch „Andere machen das beruflich“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor1) vorstellen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Andrea Sawatzki, geboren 1963, gehört zu den bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen. Nach ihrem Spiegel-Bestseller „Ein allzu braves Mädchen“ erschien die turbulente Weihnachtskomödie „Tief durchatmen, die Familie kommt“. Mit „Von Erholung war nie die Rede“, „Ihr seid natürlich eingeladen“ und „Andere machen das beruflich“ veröffentlichte sie mittlerweile drei weitere Bücher um die Familie Bundschuh. Alle vier Bände wurden mit Andrea Sawatzki, Axel Milberg und anderen für das ZDF verfilmt. Andrea Sawatzki lebt zusammen mit ihrem Mann, dem Schauspieler Christian Berkel, und den zwei gemeinsamen Söhnen sowie drei Hunden in Berlin.

Andrea Sawatzki liest im Theater Mobile aus ihrem Buch „Andere machen das beruflich“. © Markus Nass

Zum Inhalt des Buches „Andere machen das beruflich“ heißt es: Andrea Sawatzkis hinreißende Heldin Gundula Bundschuh macht Schule: Endlich bietet sich für Gundula die Gelegenheit, auf eigenen Füßen zu stehen. Matz’ Lehrerin fällt aus – und Gundula soll für sie einspringen. Eine Herausforderung, der sich Gundula kurzentschlossen stellt. Die Hegel-Schule richtet demnächst ihr 200. Jubiläum aus - und Gundula soll ein Theaterstück auf die Beine stellen. Das wird nicht ohne die Unterstützung ihrer gesamten Familie über die Bühne gehen…

Eintrittskarten zu den beiden Lesungen gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 3 G-Regel nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2