La Finesse will in Zwingenberg Grenzen überwinden

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf ein Konzert des Ensembles „La Finesse“ hin, das an diesem Samstag, 6. November, 20 Uhr, mit dem Programm „Grenzenlos“ auf der Bühne im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts auftreten wird. In einer Pressemitteilung heißt es über das Streichquartett:

„Musik kennt keine Grenzen. Ihre Sprache ist international und sie erzählt Geschichten unterschiedlicher Völker und verschiedener Generationen. ,La Finesse’ befasst sich im neuen Programm ,Grenzenlos’ genau damit: Das Ensemble will Grenzen überwinden, überschreiten, ja aufheben – es will grenzenlos und ohne Einschränkung musizieren. Und weil laut Wilhelm Busch auch erlaubt ist, was beliebt ist, kreiert das Streichquartett Neues, indem es die unterschiedlichsten Stile miteinander verbindet.“ Die Mobilisten schreiben: „Vergessen Sie die Grenzen von Raum und Zeit und genießen Sie den Moment des grenzenlosen Entstehens, das fulminante Live Erlebnis und die ausdrucksstarke Kreativität des Teams auf der Bühne. Seien Sie gespannt, wohin Sie die charmanten Virtuosinnen in ihrem Crossover-Konzert mitnehmen werden. Denn auch der Abstand zwischen Bühne und Publikum wird immer grenzenloser!“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Tel. 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Regel nachweislich geimpft oder genesen sind. red