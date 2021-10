Was für ein Abschluss der Zwingenberger Musik-Collagen: Bei ihrem ersten Auftritt in Deutschland hat das Desguin Quartett aus Belgien am Sonntagabend das Publikum begeistert. Wolfram Van Mechelen und Ludovic Bataillie (Violine) sowie Rhea Vanhellemont (Viola) und Cellist Pieter-Jan De Smet offenbarten maximale Spielfreude und hohe technische Klasse. Ein sympathisches Ensemble, das beweist,

...