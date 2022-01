Glasfaser-Ausbau in Hähnlein vor dem Start

Alsbach-Hähnlein. Die GGEW AG zieht ein positives Fazit aus der Vermarktungsphase zum Glasfaserausbau in Hähnlein und Sandwiese, auch wenn das gewünschte Vermarktungsziel insgesamt nicht erreicht wurde. Ein Großteil der Straßen in Hähnlein und der Sandwiese hat die wirtschaftlich erforderlichen Auftragszahlen aber erreicht und kann ausgebaut werden „Mit dieser Entscheidung unterstreichen wir unser klares Bekenntnis zum Glasfaserausbau für schnelles und stabiles Internet in der Region“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG.

„Darüber hinaus möchten wir auch noch die Menschen in Gebieten, in denen die Nachfrage aktuell noch gering war, für Glasfaser gewinnen. Daher verlängern wir die Frist in diesen Straßen zum Abschluss eines Glasfaservertrags mit der GGEW auf den 31. März.“

Im Zuge dessen plant die GGEW AG, gemeinsam mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein ein Beratungsangebot in Hähnlein und Sandwiese einzurichten, um Bürger bei den Vertragsabschlüssen zu unterstützen. Am 2. Februar, Mittwoch, können sich die Bürger von 15 bis 18 Uhr im Gemeinschaftshaus Sandwiese beraten lassen. Die Termine in Hähnlein finden am 26. Januar, Mittwoch, 8. Februar, Dienstag, und am 11. Februar, Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle in Hähnlein statt. Darüber hinaus sind auch Vor-Ort-Termine bei den Bürgern möglich oder Beratungen im GGEW-Kundencenter in Bensheim, das aktuell unter Corona-Bedingungen geöffnet ist.

Sebastian Bubenzer, Bürgermeister von Alsbach-Hähnlein, betont: „Ich freue mich sehr, dass sich bereits so viele Bürger für einen Glasfaseranschluss der GGEW entschieden haben. Der Ausbau des Glasfasernetzes ist nicht nur ein Gewinn für unsere Bürger, sondern auch für Gewerbetreibende oder diejenigen, die künftig ihr Unternehmen in Alsbach-Hähnlein ansiedeln wollen. Ich bin mir deshalb sicher, dass sich in den nächsten Wochen auch noch weitere Menschen für einen Glasfaseranschluss entscheiden. So können wir hoffentlich schon bald einen flächendeckenden Ausbau verkünden.“

Carsten Hoffmann fährt fort: „Wir sind zuversichtlich, dass wir noch weitere Kunden gewinnen und dann gegebenenfalls auch noch weitere Straße ausbauen können. Als kommunales Unternehmen müssen wir sehr sorgfältig unter Wirtschaftlichkeitsaspekten prüfen, wie wir unsere Investitionen einsetzen. Daher erfolgt der Ausbau in Bereichen, wo ein wirtschaftlicher Ausbau möglich ist, sich also ein hoher Bedarf zeigt. Wir bauen da, wo der Schuh am meisten drückt.“

Matthias Hechler, Geschäftsführer der GGEW net GmbH, erklärt, dass der Netzausbau im zweiten Quartal dieses Jahres in Hähnlein beginnen wird. Gebaut wird von Nord nach Süd. Die Ausbau-Gebiete werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 mit Breitband-Internet versorgt.

Die Bürger in den Ausbaugebieten, die sich jetzt noch für einen Anschluss entscheiden, erhalten den Hausanschluss noch bis zum Ende der Ausbauarbeiten in ihrer Nachbarschaft kostenlos. Das heißt, sie sparen 1500 Euro. Außerhalb des Aktionszeitraums kostet der Hausanschluss ohne GGEW-net-Vertrag 1500 Euro und mit GGEW-net-Vertrag 750 Euro. red