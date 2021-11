Auf die Gedenkfeiern aus Anlass des Volkstrauertags in den Friedhofskapellen von Zwingenberg und Rodau wurde 2020 mit Blick auf die Pandemie verzichtet. Am Sonntag fanden die Termine im kleinen Rahmen statt. Nach einer Kranzniederlegung am Ehrendenkmal im Orbis nahmen ein gutes Dutzend Personen an der anschließenden Gedenkveranstaltung in der Friedhofskapelle Zwingenberg teil, die vom

...