Fast 1000 Weihnachtsbäume in Zwingenberg eingesammelt

Zwingenberg. Die diesjährige Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Zwingenberg funktionierte reibungslos. Bei sonnigem und trockenem Januarwetter sammelte die Wehr am vergangenen Samstag die ausgedienten Weihnachtsbäume im Stadtgebiet ein.

Das Wichtigste bei einer solch großen und sehr zeitaufwendigen Aktion war, dass am Ende des Tages nichts passierte und alle Helfer und Sammler gesund und munter zurück nach Hause kamen. Es wurden an die 1000 Christbäume von den jungen Brandschützern und einem sehr starken Unterstützerteam eingesammelt.

Die 40 Helfer waren mit fünf Fahrzeugen sowie einem Traktor unterwegs und verluden in rund sechsstündiger Arbeitszeit an die 1000 Bäume. Das bedeutet, dass bei einem durchschnittlichen Gewicht von circa 20 Kilogramm pro Baum eine Gesamtmasse von rund 20 Tonnen Gewicht bewegt und entsorgt wurden, schreibt die Jugendfeuerwehr in einer Pressemitteilung.

Hausmannskost für die Sammler

Die Jugendfeuerwehr wurde bei der Aktion von einer 40-köpfigen Mannschaft unterstützt. Einen besonderen Dank richtete Jugendfeuerwehrwart Stefan Diefenbach an die Einsatzabteilung sowie der Alters- und Ehrenabteilung der Zwingenberg Wehr.

Auch die „Altherrern“ vom Zwingenberger Bauhof, die schon ihre Rente genießen, griffen der Jugendwehr an diesem Tag unter die Arme.

Ohne die Unterstützung dieser Kräfte wäre es für die Jugendfeuerwehr nicht möglich gewesen, eine so große Zahl an Bäumen einzusammeln. Abgestimmt wie ein Uhrwerk erbrachten alle Helfer eine super Leistung.

Neben der Einsatzabteilung der Feuerwehr beteiligte sich auch das DRK Zwingenberg unter der Leitung von Johannes Bürkle mit einem Fahrzeug und Helfern an der mehrstündigen Aktion.

Im Vorfeld erforderte die Sammlung einen hohen Organisationsaufwand. Die Verpflegung von rund 40 Personen mit Frühstück und Mittagessen musste geplant werden. Fahrzeuge und Fahrer mussten angefragt und abgestellt werden sowie die Entsorgung der Bäume geregelt werden.

Das sehr gut eingespielte Küchenteam um die „Küchenchefs“ Karl Machleid und Karl-Heinz Zecher, denen Giacomo Tasca zuarbeitete, stand sechs Stunden in der Küche, um für die Sammler ein leckeres Mittagessen zu kochen. Serviert wurde eine deftige Hausmannskost bestehend aus einer kräftigen Suppe mit Einlage und Kartoffelpfannkuchen mit Bauchfleisch und Würstchen.

Für die jungen Brandschützer war die Aktion „ein rundum gelungener Samstagvormittag, der den Kids viel Spaß gemacht hat“, schreibt die Jugendfeuerwehr weiter.

Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Montag den 13. Februar ab 18 Uhr wieder zu den gewohnten Übungsstunden am Feuerwehrgerätehaus. Kommen können alle Mädchen und Jungen ab dem 10. Lebensjahr, die Spaß an Technik, Teamgeist und Abenteuer haben und die Welt der roten Autos entdecken möchten.

Wer die Jugendfeuerwehr finanziell noch mit einer Spende unterstützen möchte, kann dieses gerne unter folgender Bankverbindung tun: Jugendfeuerwehr Zwingenberg Sparkasse Bensheim IBAN: DE 77 5095 00 68 0002 1265 48. red