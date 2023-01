Von Jeanette Spielmann

Bensheim. Vor allem bei den evangelischen Christen hat es Tradition, am Dreikönigstag den Weihnachtsbaum abzuschmücken und damit Weihnachten zu beenden. Das hat auch praktische Gründe, denn für viele endet dann der Weihnachtsurlaub und die Arbeit beginnt wieder. Dieser Tradition haben sich in diesem Jahr auch die Bensheimer Wehren angeschlossen und am Samstag nach

...