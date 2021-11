Chronatic Quartet vereint bei Konzert in Zwingenberg Musikstile

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf einen Auftritt des Ensembles „Chronatic Quartet“ hin, das am Samstag, 4. Dezember, 20 Uhr, mit seinem Programm „Classic Rocks Pop“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) auftritt. Die Mobilisten schreiben in einer Pressemitteilung:

„Das ,Chronatic Quartet’ schafft, was kaum einer Band gelingt: Robbie Williams steigt zu Vivaldi auf die Bühne, Brahms begleitet Freddie Mercury, Mozart geht mit Supertramp auf Tour und Jon Bon Jovi rockt mit Johann Sebastian Bach. Ob Jung oder Alt, Operngänger oder Rocker, Hoch- oder Popkultur: Die vier Musiker bauen leidenschaftlich Brücken, wo üblicherweise Barrieren den Weg versperren. Sie vereinen Musikstile, die oft nur getrennt stattfinden, und fügen fantasievolle Eigenkompositionen hinzu.

Das Quartett ist bereits seit über zehn Jahren unterwegs. Bisherige Highlights: der Kulturpreis der Stadt Saarlouis 2016, diverse Veranstaltungen des Saarländischen Rundfunks, ein Auftritt beim Deutschlandfest in Berlin sowie zahlreiche eigene Konzerte im In- und Ausland. Virtuose musikalische Darbietungen, spannende Geschichten, Comedy-Einlagen, Blicke hinter die Kulissen:

Ein Abend mit dem Chronatic Quartet ist ein vertonter Dialog der Generationen, eine Reise durch die vierte Dimension und die Epochen der Musikgeschichte; also setzen Sie sich hin und schnallen Sie sich an, wenn es heißt: Classic Rocks Pop!“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/1008-16)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt ins Mobile ist nur noch für Besucher möglich, die gemäß der 2G-Plus-Regel nachweislich geimpft oder genesen sind und die zugleich über einen negativen, tagesaktuellen Bürgertest verfügen. Die Mobilisten bieten jedoch auch an, dass man unter ihren Augen selbst testen kann, dazu müssen die Eintrittskarten-Inhaber allerdings selbst ein Test-Set mitbringen. red