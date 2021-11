Ganz in schwarz gekleidet betrat Cordula Sauter am Mittwochabend die Bühne des Bensheimer Parktheaters – mit weiter Hose, lockerem Oberteil und knallrotem Schal erinnerte ihr Outfit an das eines klassischen Tango-Tänzers. Die Veranstaltung „Mehr Tango geht nicht“ fand komplett auf der Bühne des Theaters statt. Darauf waren Bistrotische aufgestellt, an denen sich jeweils vier Leute zusammen

...