Was die Bahn will, ist Lorsch und Einhausen zu wenig

„Wir sind finanziell gut aufgestellt“, sagte Vorsitzender Strauch auf die Frage eines Versammlungsteilnehmers mit Blick auf eine mögliche Klage. Auch von den Kommunen werde „Mensch vor Verkehr“ zudem unterstützt.

Vielleicht könnte ein „Spendenaufruf“ zu noch mehr Stärke beitragen, meinte ein Zuhörer: „Damit die Bahn sieht, welche Power hier ist.“ Das wisse die Bahn, versicherte Strauch. Man habe Großveranstaltungen auf die Beine gestellt und beweise seit inzwischen fast 25 Jahren einen „langen Atem“. Die wenigsten Bürgerinitiativen hielten so lange durch. „MvV“ dagegen hat sich zu einem Verein und anerkannten Umweltverband entwickelt.

Weitere Info-Termine und ein Videodreh über die Mannheimer Straße sind in Kürze geplant. Auf der „Alten Mannheimer Straße“ will die Bahn im Tagebau einen Tunnel realisieren. Auch den Projektbeirat werde man nicht in der Form akzeptieren, wie er der Region zuletzt zugestanden wurde. „Wir wollen einen echten Projektbeirat“, machte Strauch klar, dass man auch mit Blick auf die übergesetzlichen Maßnahmen Verhandlungen „auf Augenhöhe“ führen wolle. sch